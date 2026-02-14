Santa Catalina impulsa desarrollo con nuevas obras educativas, deportivas y comunitarias

La Alcaldía Municipal de Santa Catalina socializó el inicio de un conjunto de obras estratégicas que buscan fortalecer el desarrollo integral del municipio, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar nuevos espacios para la educación, el deporte y la participación comunitaria.

Durante la jornada, la Administración presentó uno de los proyectos más significativos para el sector educativo: la construcción de una moderna edificación de tres niveles que albergará seis nuevas aulas, iniciativa que permitirá ampliar la cobertura, optimizar la infraestructura existente y ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes del territorio.

En materia de infraestructura deportiva y recreativa, se anunció la construcción de la cancha de microfútbol en el corregimiento de Colorado, un espacio concebido para promover estilos de vida saludables, fortalecer el tejido social y fomentar la integración comunitaria a través del deporte.

Asimismo, fue socializado el proyecto del Parque Biosaludable y la Casa del Pueblo, escenarios diseñados como puntos de encuentro ciudadano que contribuirán al bienestar físico, la convivencia y la participación activa de la comunidad en procesos sociales y culturales.

Dentro de las intervenciones previstas también se destaca la obra que se ejecutará en el corregimiento de Galerazamba, donde se construirá una cancha múltiple orientada a ampliar las oportunidades deportivas y recreativas para niños, jóvenes y adultos, consolidando espacios seguros para el aprovechamiento del tiempo libre.

El alcalde Arnaldo Beltrán resaltó que estas iniciativas reflejan el compromiso de la administración municipal con el progreso sostenible y el desarrollo humano del territorio:

“Esta es la mejor manera de iniciar el año: entregando buenas noticias a los cataneros y demostrando que trabajamos con responsabilidad, visión y amor por nuestro pueblo”, afirmó el mandatario.

Con la ejecución de estas obras, la Alcaldía de Santa Catalina reafirma su apuesta por impulsar proyectos que transformen positivamente las comunidades, reduzcan brechas y consoliden un municipio con más oportunidades, bienestar y desarrollo para todos.