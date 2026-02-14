Policía allanó vivienda en Magangué y capturó a dos presuntos expendedores con cocaína

En desarrollo del Plan Ofensiva Territorial, unidades de la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal y con apoyo del Batallón de Infantería N.° 4 “Antonio Nariño”, realizaron una diligencia de allanamiento y registro a un inmueble ubicado en el barrio Minuto de Dios, en la zona urbana del municipio de Magangué, logrando la captura en flagrancia de dos presuntos expendedores por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados fueron identificados como Yuris Vanesa Serna Acosta, de 23 años, y Duván Rafael Elles González, de 29 años, quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de sustancias estupefacientes en los barrios Minuto de Dios, La Paz y Pastrana, utilizando su vivienda como fachada para almacenar y dosificar la droga.

Durante el procedimiento fueron incautados 135 gramos de cocaína y cinco paquetes de bolsas utilizadas para la dosificación de estupefacientes.

Con esta acción operativa se logra afectar de manera directa la cadena de distribución local de sustancias ilícitas, contribuyendo a la seguridad y convivencia en la zona urbana del municipio.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de detención domiciliaria.