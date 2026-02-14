“Muchas gracias por sus oraciones”, primera declaración de DJ Dever luego de su liberación

El artista cartagenero DJ Dever reapareció sano y salvo en Barranquilla, donde fue recibido por funcionarios del Distrito y efectivos de la Policía Metropolitana. Tras su aparición, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para garantizar su regreso a Cartagena, acompañado por el secretario del Interior, Bruno Hernández, quien viajó hasta la capital del Atlántico para acompañar el proceso.

En sus primeras declaraciones, DJ Dever expresó un profundo agradecimiento por el respaldo recibido: “Muchas gracias, me han mostrado todo el apoyo que he tenido de todo el país, fue impresionante. Gracias a toda la gente que hizo oraciones y a las entidades del Atlántico y de Cartagena”, señaló visiblemente emocionado.

El artista, junto a sus compañeros Antony y Leo, fue valorado médicamente y se encuentra en buen estado físico, aunque con signos de agotamiento tras lo ocurrido. Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su desaparición y posterior reaparición.

La noticia ha generado tranquilidad entre sus seguidores y la comunidad artística de Cartagena, que celebran su regreso seguro y esperan que pronto pueda retomar sus actividades musicales con normalidad.