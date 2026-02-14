Hable con elPrograma

Joven de 19 años murió tras ataque a bala en Bajos de San Isidro

Los hechos se remontan al pasado 28 de diciembre de 2025

Asesinato, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Isaac David Puello Mesa, de 19 años, falleció la noche de ayer 13 de febrero, luego de permanecer varias semanas hospitalizado tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en el barrio Bajos de San Isidro.

Los hechos se remontan al pasado 28 de diciembre de 2025, cuando el joven resultó gravemente herido mientras se encontraba en vía pública. De acuerdo con versiones de ciudadanos que estaban en el lugar, varias motocicletas llegaron al sector y uno de los ocupantes desenfundó un arma de fuego, disparándole en repetidas ocasiones.

Puello Mesa fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento a las 11:30 p.m. del jueves.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

