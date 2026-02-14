Ejército desmanteló campamento y depósito de explosivos del ELN en Norosí, sur de Bolívar

La operación se ejecutó mediante tareas de reconocimiento de área general en la vereda Santa Helena, municipio de Norosí, donde fueron halladas 17 minas antipersonales, 11 artefactos explosivos tipo granada de mano, 16 artefactos explosivos improvisados, 12 artefactos explosivos tipo abanico, 3 granadas adaptadas para drones, una caneca con aproximadamente 30 kilogramos de explosivo tipo ANFO y estopines.

Este resultado representa una afectación directa a la capacidad terrorista y logística de esta estructura ilegal, evitando la posible ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Al debilitar la red logística de este grupo armado organizado, se reduce su capacidad de movilidad, se limita su intención de sembrar terror mediante el empleo de artefactos explosivos y se consolida el control institucional en un corredor estratégico del sur de Bolívar.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones ofensivas sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en la región, reafirmando que cada resultado operacional contribuye a la consolidación del territorio y a la protección de los surbolivarenses.