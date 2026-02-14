DJ Dever llegó a Cartagena luego más de 70 horas desaparecido

Luego de más de 70 horas desaparecido, el productor y DJ cartagenero Dever Ríos, conocido artísticamente como DJ Dever, regresó a la capital de Bolívar y volvió a su barrio Torices, donde fue recibido por su familia, amigos y conocidos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre aplausos, abrazos y muestras de cariño, el artista volvió a caminar por las calles donde creció y donde los vecinos no dejaron de pedir, a través de oraciones, por su pronto regreso.

“Se hizo posible gracias a Dios y a todo el apoyo de ustedes y a la oración”, dijo el artista en su barrio.

La desaparición fue reportada el 10 de febrero, luego de que el DJ viajara desde Cartagena hacia el Atlántico para atender un supuesto show privado en Playa Mendoza, jurisdicción de Tubará. Según se conoció, tras finalizar la presentación, él y dos miembros de su equipo, Leonardo Rodríguez y Anthony García, habrían sido amedrentados y retenidos, además de despojados de dinero y pertenencias.

Hoy, hacia la 1:10 a.m., en la avenida Circunvalar con Cordialidad, en Barranquilla, los señores Anthony García y Leonardo Rodríguez se acercaron a una unidad policial, sanos y salvos.

Posteriormente, alrededor de las 5:10 a.m., DJ Dever se presentó en el CAI Caujaral, en Puerto Colombia, donde recibió atención de las autoridades y fue remitido igualmente a un centro médico.