Cayó presunto expendedor con más de 500 gramos de marihuana en el norte de Bolívar

En desarrollo de actividades de control y prevención, la Policía Nacional logró la captura de un presunto delincuente de 31 años con más de l500 gramos de marihuana durante un procedimiento adelantado en el sector del Puente Katalino Parra, ubicado en el municipio de Soplaviento, al norte del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El resultado se dio en medio de planes de registro y control a personas y vehículos que se vienen intensificando en puntos estratégicos, con el objetivo de contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

El capturado y la sustancia fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones para establecer su procedencia y destino.

“Seguimos fortaleciendo los controles en corredores viales y zonas estratégicas del departamento. No vamos a bajar la guardia en la lucha contra el tráfico de estupefacientes que tanto daño le hace a nuestros jóvenes y a la convivencia ciudadana”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier actividad relacionada con el expendio o transporte de sustancias ilícitas, contribuyendo así a mantener entornos seguros en el norte de Bolívar.