Autoridades refuerzan seguridad en Magangué tras recientes hechos violentos

A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en el municipio de Magangué, la Policía Nacional de Colombia desplegó un dispositivo de seguridad en los diferentes barrios, con el propósito de contrarrestar los delitos de alto impacto que vienen afectando a la comunidad magangueleña.

Estas acciones incluyen patrullajes intensificados, controles preventivos, planes de registro y verificación de antecedentes, así como el acompañamiento permanente a los ciudadanos, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la vida y la seguridad.

De igual manera, se han fortalecido las labores de inteligencia e investigación criminal, orientadas a identificar y judicializar a los responsables de hechos delictivos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes.

Asimismo, se vienen desarrollando intervenciones focalizadas en puntos priorizados, donde se incrementa la presencia policial mediante planes de control, caravanas de seguridad y actividades de prevención, buscando reducir los factores de riesgo que afectan la convivencia ciudadana.

La institución hace un llamado a la comunidad para que continúe suministrando información oportuna a través de las líneas de atención, recordando que la denuncia ciudadana es fundamental para prevenir el delito y fortalecer la seguridad en el territorio.

“Estamos fortaleciendo nuestras capacidades operativas en Magangué con el fin de anticiparnos al delito y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir confiando en su Policía Nacional y a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.