El empresario colombiano Alex Saab (c) a las afueras de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela EFE/ Rayner Peña R. / RAYNER PENA R ( EFE )

Diez días después de que Caracol Radio reveló que el empresario colombiano, Álex Saab, y el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, (ambos señalados como testaferros de Nicolás Maduro) fueron detenidos e interrogados por autoridades venezolanas, un exfiscal del país aseguró que el colombiano estaría detenidos en El Helicoide.

Se trata de Zair Mundaray, quien trabajó como director general del Ministerio Público, quien aseguró en redes sociales que Alex Saab estaría detenido en el Helicoide y que su esposa, Camila Fabri, visita el centro de torturas “con tratamiento VIP”. Mundaray señaló que Fabri “lleva paquetes, comidas y enseres”.

Mundaray cuestionó que pasada más de una semana no existe pronunciamiento oficial desde el chavismo sobre qué ha ocurrido con Saab, pero tampoco existe registro de parte del gobierno Petro pidiendo información sobre la situación de Saab (teniendo en cuenta que también es ciudadano colombiano).

Detenidos e interrogados

Álex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados por agentes venezolanos, según conoció Caracol Radio por cuenta de fuentes de inteligencia estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de la detención, lo que evidencia la cooperación entre ambos países desde que la Administración de Donald Trump ordenara el arresto de Maduro en Venezuela para presentarlo ante la justicia estadounidense.

A pesar de que se conoce de la detención, la situación de ambos empresarios no está clara. Luego de los reportes de interrogatorio, un representante de Gorrín dijo que quedó en libertad desde luego de su detención y el abogado de Saab, Luigi Giuliano, negó que estuviera detenido.

¿Quién es Álex Saab?

Saab fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2020 acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela.

Tras un perdón del expresidente Joe Biden fue liberado, pero en 2024 la justicia estadounidense presentó de nuevo cargos contra él.

En el Gobierno de Maduro, Saab se convirtió en ministro de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024, pero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo retiró del cargo este enero.

Los dos empresarios cercanos a Maduro son los primeros aliados que se encuentran en una situación legal difícil desde que el Gobierno de Trump empezó a colaborar con el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En las semanas que Delcy lleva en el poder, ha modificado la ley petrolera del país para atraer la inversión estadounidense, ha impulsado una amnistía general para los presos encarcelados desde 1999, periodo que abarca los Gobiernos del chavismo, y ha propuesto convertir el Helicoide, un centro de detención de presos políticos señalado por la ONU por recurrir a métodos de tortura y “generar un clima de temor”, en un centro social.