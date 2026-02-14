Alcalde Dumek Turbay Paz fija fecha de entrega de la Institución Educativa Jorge Artel

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz avanza hacia la culminación de una de las intervenciones educativas más importantes en la ciudad. Este sábado, luego de inaugurar la calle de Los Niños, en el barrio La Candelaria, el mandatario de los cartageneros realizó una nueva visita técnica de inspección a la Institución Educativa Jorge Artel – sede principal, ubicada en la Vía Perimetral, donde confirmó que el plantel será entregado, oficialmente, el lunes 23 de febrero a la comunidad educativa.

Durante el recorrido, el alcalde verificó el estado de la obra, que se encuentra en etapa de terminación, con actividades concentradas en pintura, acabados arquitectónicos, adecuación de zonas exteriores y ajustes técnicos previos a su puesta en funcionamiento.

“Hoy podemos ponerle fecha a esta obra. En tan solo nueve días. El 23 de febrero Cartagena le entregará a sus estudiantes un colegio completamente renovado, moderno y sostenible. Aquí no solo mejoramos paredes, transformamos el entorno donde se forman los ciudadanos del futuro”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

La intervención ha sido integral y abarca componentes estructurales, arquitectónicos, urbanísticos, eléctricos y ambientales. Entre las obras ejecutadas se destacan la recuperación urbanística de las áreas exteriores con nuevos andenes, zonas verdes y espacios de circulación, zonas recreativas y la construcción de un auditorio cubierto multifuncional para actividades académicas y culturales.

Asimismo, se realizó mantenimiento general de aulas y salones con intervención, junto con la modernización total del sistema eléctrico mediante la instalación de nuevas redes, luminarias y reflectores.

También se ejecutaron mejoras en cerramientos, rampas, accesos, cubiertas, drenajes y redes hidrosanitarias, garantizando condiciones óptimas de seguridad, higiene y confort para estudiantes y docentes.

Será con energía solar

Uno de los logros más importantes del proyecto es que la Institución Educativa Jorge Artel será el primer colegio oficial del Distrito autosuficiente en generación de energía, gracias a la implementación de un sistema de paneles solares, lo que permitirá reducir el consumo eléctrico y promover la sostenibilidad ambiental desde la infraestructura educativa.

Un colegio que también formará deportistas

La Institución Educativa Jorge Artel será, además, el primer colegio público del Distrito con un bloque específico para la promoción deportiva, incluyendo dos (2) jaulas de bateo para impulsar el béisbol de peloteros de barrios cercanos como Olaya Herrera, La Candelaria, La Esperanza, San Francisco, entre otros alrededor.

El plantel contará también con espacios para vóleibol playa, baloncesto, fútbol y golito, ampliando la oferta deportiva para niños y jóvenes.

El alcalde Dumek Turbay destacó que el béisbol es un deporte insignia de la ciudad y ha permitido históricamente que muchos menores encuentren oportunidades de vida a través del deporte.

“Este colegio está armado para ser un transformador de vida, no solo desde la educación sino también desde el deporte. De los colegios públicos este es el primero con un bloque específico para promocionar el deporte; será del agrado de todos los estudiantes, sobre todo de los niños y jóvenes peloteros que tenemos en los barrios alrededor. Ver esas jaulas de bateo llenas será una bendición para la ciudad”, expresó el alcalde de Cartagena.

Por su parte, el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, se refirió al impacto que tendrá la histórica intervención en el plantel que aumentará de manera significativa su matrícula.

Martínez explicó que la matrícula pasó de 900 estudiantes a cerca de 1.300 alumnos inscritos para el inicio de actividades; y aún se esperan más, pues el rector del colegio expuso que “todos los padres de familia y acudientes de más de diez barrios a la redonda quieren que sus hijos se formen en este colegio que no le envidiará nada a los colegios privados más prestigiosos de Cartagena”.

Con su entrega, el próximo 23 de febrero, más de 1.300 estudiantes y toda la comunidad escolar contarán con un entorno digno, moderno y adecuado para el aprendizaje, consolidando una apuesta por cerrar brechas, elevar la calidad educativa en Cartagena y abrir oportunidades de vida también a través del deporte.