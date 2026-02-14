Alcalde Dumek Turbay entregó dos taxis propios a mujeres cartageneras

Entre sorpresa, abrazos, aplausos y rostros marcados por la emoción, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, entregó dos taxis a conductoras cartageneras, en un acto que reconoce años de esfuerzo y abre nuevas oportunidades para las mujeres en el sector del transporte público.

“Hoy entregamos estos taxis cero kilómetros a mujeres que llevan años en esta labor, atendiendo a la gente con vocación, amabilidad y siempre con una sonrisa. Este es un viernes de victoria, gracias a Dios. Comenzamos con ellas y esperamos que muchas más mujeres puedan recibir también esta bendición”, resaltó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Aquí hoy no entregamos taxis, entregamos sueños de unas mujeres que son luchadoras, que son guerreras, que han salido adelante y hoy significamos su trabajo entregando estos vehículos y junto a ellos todas las garantías para trabajar”.

Las beneficiarias, Daisy Hurtado Hernández y Rosa María Mora, con más de 20 años de experiencia al volante, recibieron los vehículos que desde ahora conducirán como propietarias, materializando una oportunidad que transforma su estabilidad laboral y la de sus familias.

Con esta entrega se cumple el compromiso asumido en la Mesa de Seguimiento con el Sindicato de Taxistas. Las conductoras fueron seleccionadas tras un proceso de caracterización enfocado en autonomía económica, liderado por la Oficina de Asuntos para la Mujer, en el que cumplieron con los criterios establecidos y acreditaron su experiencia en el sector.

Posteriormente, el Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero materializó la entrega de los taxis, como parte de sus estrategias para el fortalecimiento de la empleabilidad femenina.

Para Daisy Hurtado, madre cabeza de hogar, recibir este taxi representa la oportunidad de transformar años de esfuerzo en estabilidad para su familia y en un futuro construido con mayor tranquilidad.

“Empecé en este oficio cuando quedé embarazada de mi hija menor y, a mis 43 años, no conseguía trabajo. Vi un anuncio en el periódico en el que buscaban mujeres taxistas y decidí intentarlo. Así saqué a mis hijos adelante. Hoy estoy profundamente agradecida con el alcalde, porque este taxi nos da independencia económica”, señaló Hurtado.

Y resaltó: “El alcalde nos cumplió. El alcalde Dumek hace un tiempo en la Alcaldía nos prometió esto que hoy es una realidad. Esto hace parte de los procesos que él hace a diario para la ciudad y que los vehículos hayan llegado es una realidad para nosotros y nuestras familias, este es nuestro sustento de trabajo”.

Por su parte, Rosa María Mora, con lágrimas en los ojos, expresó que recibir su propio taxi es la recompensa a no rendirse y una prueba de que las mujeres pueden abrirse camino en cualquier sector. “Este oficio me permite ayudar y escuchar a las personas, y hacer que las mujeres se sientan más seguras. Por primera vez sentimos el respaldo de un gobierno local y estamos agradecidas, porque esto mejora nuestra vejez. Hace mucho tiempo no sentía una emoción así”, afirmó.

Y finalizó: “Rendirse no hace parte de los procesos de la vida, esto es parte del sacrificio y de las peticiones que a diario hacemos. Gracias al alcalde Dumek y a Dios por esta bendición. Yo siendo taxista he sacado adelante a tres profesionales y ahora, con este carro nuevo, seguiré luchando y mostrándole a las mujeres que con propósito las cosas salen adelante”.

La iniciativa impulsa un camino de superación y consolidación del papel de las mujeres en la economía local, avanzando hacia una ciudad con mayores oportunidades y trabajo digno.