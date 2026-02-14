Alcalde Dumek Turbay entregó Calle de los Niños, conexión entre la Perimetral y la Pedro Romero

El gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, entregó oficialmente a la comunidad la Calle de los Niños, en el barrio La Candelaria, una obra estratégica que conecta de manera directa la Vía Perimetral con la avenida Pedro Romero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La intervención comprende 950 metros lineales de pavimento en concreto rígido, incluyendo la construcción de andenes y cinco callejones, trabajos realizados con especificaciones técnicas que garantizan resistencia, durabilidad y seguridad tanto para vehículos como para peatones. Tres de esos callejones se conectan directamente con el denominado Callejón Carrillo, vía vecina que también fue construida recientemente por la Alcaldía de Cartagena.

Esta vía parte desde la Vía Perimetral y llega hasta la avenida Pedro Romero, permitiendo unir dos rutas centrales que durante años no contaban con suficientes puntos de articulación. Tuvo una inversión de $4.952 millones de pesos. El resultado es una mejora significativa en los tiempos de desplazamiento, descongestión del tráfico en la zona y mayor seguridad vial para residentes y conductores.

Durante el acto de entrega, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó el impacto de la obra. “Hoy estamos entregando más de 900 metros de dignidad y progreso para La Candelaria. Esta calle no solo mejora la movilidad; conecta oportunidades, reduce tiempos de traslado y demuestra que cuando hay planeación y compromiso, las obras sí se cumplen”, afirmó el mandatario.

Y destacó: “De esta manera, con una nueva conexión entre la Pedro Romero y la Perimetral, no solo se mejora la movilidad de sectores que les quedaron mal todos los gobiernos que les confiaron sus votos e ilusiones. Esto es más que concreto, es progreso, es dignidad y una mejor calidad de vida que desde hoy mejora sin el polvo y el charco. Lo que permite que residentes puedan emprender negocios, vivir mejor y el resto de la ciudad recorra estos espacios a los que históricamente se les dio la espalda. Todo eso contribuye al desarrollo y el progreso integral de quienes viven aquí”.

La comunidad celebró la culminación de un proyecto que durante décadas fue una necesidad. Luis García, residente del sector, expresó: “Esta calle era polvo y barro, pero hoy gracias a nuestro alcalde Dumek tenemos una calle firme, bonita y que nos conecta mejor con toda la ciudad. Es un cambio que realmente mejora nuestra calidad de vida”.

Por su parte, Xiomara Almenares, también residente de la zona, se refirió a la importancia de la nueva conexión vial.

“Es un buen logro que esté pavimentada la calle, pues hace tiempo que estábamos esperando esta obra. Vivimos durante muchos años con una vía en mal estado, todos los días teníamos que pisar barro y ahora, por fin, hay pavimento digno. Le damos gracias al alcalde Dumek Turbay por pensar en nosotros al pavimentarnos la calle, dijo Almenares.

A su vez, Luis Gómez, en representación de la comunidad, concluyó: “fueron más de 40 años esperando. Siempre nos dijeron que aparecía como pavimentada en Planeación, pero nunca fue así. Gracias al señor alcalde hoy es una realidad”.

Desde la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Candelaria, sector Central, la comunidad no ocultó su alegría frente a la noticia por la que esperaron durante tantas décadas.

“Muy contento, agradecido con nuestro alcalde, agradecido con Dios, porque La Candelaria, sector Central, ya tiene dos calles que comunican de la Pedro Romero hasta La Perimetral. Nuestro barrio tiene ya 90 años y esta ha sido una obra monumental. Antes esto era una trocha. Era algo que la gente, cuando llovía, no podía salir por el agua, el barro y el fango. Los niños siempre pidieron tener la calle con este concreto habilitada”, destacó Winston De Ávila, presidente de la JAC, sector Central barrio La Candelaria.

El progreso no se detiene

En La Candelaria, además de la Calle de los Niños, la Secretaría de Infraestructura de Distrito está construyendo el pavimento de la Calle 33C (Calle 10 de Mayo), lo que permitirá fortalecer la movilidad interna del sector.

Con la entrega de hoy, el programa Vías para la Felicidad y el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz reafirman así su compromiso con una ciudad más conectada y con infraestructura vial que impacta directamente el bienestar de su gente.