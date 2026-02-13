Robert F. Kennedy Jr: inhalé cocaína del asiento de un inodoro

Fotografía de archivo del 24 de mayo del 2024 donde se observa a Robert Kennedy Jr durante la Convención Libertaria en Washington, DC (EE.UU.). EFE/EPA/WILL OLIVER/ARCHIVO / WILL OLIVER ( EFE )

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció en un podcast este jueves que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso inhalándola sobre el asiento de un inodoro.

La confesión se produjo en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

Durante la entrevista, Kennedy relató que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de covid 19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

“No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros”, dijo, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.

El actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de “aprendizaje”.

Un secretario de Salud contra la Organización Mundial de la Salud

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., fue el responsable de anunciar junto con el secretario de Estado que Estados Unidos se retiró formalmente de la Organización Mundial de la Salud.

Ambos funcionarios acusaron a la agencia de numerosos “fracasos durante la pandemia de covid-19” y de actuar “repetidamente en contra de los intereses de Estados Unidos”. Según Rubio y Kennedy Jr., la OMS ha “desprestigiado y mancillado” a Estados Unidos y comprometido su independencia.

Kennedy también sugirió en X que la OMS era responsable de “los estadounidenses que murieron solos en residencias de ancianos (y) los pequeños negocios que fueron destruidos por órdenes imprudentes” de usar mascarillas y vacunarse.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que los motivos con los que Estados Unidos justificó su retirada de la agencia son “falsos”.

¿Responsable de la crisis por sarampión?

La epidemia de sarampión sigue propagándose en Estados Unidos con un brote en Carolina del Sur (sureste) que ya sobrepasa los 600 casos, reportaron las autoridades este martes.

En medio de una desconfianza pública contra las vacunas, el sarampión está reapareciendo en varios países desarrollados, como Estados Unidos, que atraviesa su peor brote de sarampión en más de 30 años.

El escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. es acusado de contribuir con la crisis de salud al alimentar el temor a las vacunas.

En Carolina del sur se han reportado 88 casos nuevos en el inicio de año, según reportes del departamento de salud local, lo que ha elevado el número de infecciones a 646 desde que se detectó el brote en el otoño pasado.

La mayoría infectados no tenían vacunas, dijo el Departamento de Salud. Los casos se han detectado en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como en dos universidades.