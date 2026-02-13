Hombre fue condenado a 33 años por abusar sexualmente de una menor en Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez de conocimiento condenara a 33 años de prisión a un hombre, responsable de abusar sexualmente de una menor de 12 años en el corregimiento de Pasacaballo, jurisdicción de Cartagena.

La Fiscalía demostró que la víctima fue sometida a vejámenes sexuales durante dos años.

Los hechos quedaron al descubierto el 5 de febrero de 2021, cuando el hombre, de 61 años, fue sorprendido en flagrancia abusando sexualmente de la menor en la casa de la familia de ella que lo había alojado.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía demostraron que la víctima fue sometida a un ciclo de violencia sexual y psicológica, pues demostró que el agresor incurría en los abusos cuando era dejado a solas con la joven.

También se estableció que la menor era amenazada por el hombre con asesinarla a ella y a sus familiares, en caso de contar lo sucedido o negarse a acceder a sus pretensiones.

Por esto, el juez del caso encontró al sentenciado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. A la par de la condena de prisión el procesado no podrá ejercer sus derechos y funciones públicas por 20 años.

Esta decisión se encuentra apelada por la defensa del investigado.