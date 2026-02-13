Capturados dos presuntos delincuentes tras hurtar a una ciudadana una cadena de oro en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían despojado de una prenda de oro a una mujer, en el norte de la ciudad.

El resultado operativo se llevó a cabo en el sector de Puerto Duro, donde las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a alias ‘Tazmania’ y ’El Orejitas’, de 35 y 25 años, quienes fueron señalados por su víctima de haberle robado una cadena de oro avaluada en 5 millones de pesos.

Los capturados, al parecer, serían los responsables de varios hurtos cometidos en la modalidad de raponazo en ese sector. Durante el procedimiento fue recuperada la prenda de oro y entregada a su propietaria, quien agradeció la oportuna reacción policial. Asimismo, fue incautada la motocicleta donde se movilizaban.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 134 personas por este delito.

“Continuamos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, logrando la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.