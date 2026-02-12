Clemencia refuerza la seguridad con más motos, operativos y presencia en las calles
Las acciones buscan fortalecer la presencia institucional
La administración municipal de Clemencia, bajo el liderazgo del alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, avanza en el fortalecimiento de su estrategia integral de seguridad con el propósito de garantizar mayor tranquilidad y protección para todos los habitantes.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Como parte de este plan, la Alcaldía entregó tres motocicletas a la Fuerza Pública —dos destinadas a la Policía Nacional y una a la Infantería de Marina—, herramientas que permitirán ampliar la cobertura operativa, mejorar la movilidad y aumentar la capacidad de reacción ante situaciones que puedan afectar el orden público.
De manera paralela, se ejecutan operativos permanentes de registro, control y prevención en todo el municipio, con énfasis en barrios periféricos, caminos veredales y puntos estratégicos de acceso. Estas acciones buscan fortalecer la presencia institucional, prevenir hechos delictivos y generar mayor percepción de seguridad entre la ciudadanía.
“El mensaje es claro: estamos en el territorio y seguimos tomando decisiones para fortalecer la seguridad. Trabajamos de la mano con la Fuerza Pública para anticiparnos a cualquier situación y garantizar la tranquilidad de todos los clemencieros. Además, es fundamental que la ciudadanía tenga confianza en la Policía y denuncie cualquier hecho delictivo; la seguridad es una tarea conjunta entre autoridades y comunidad”, afirmó el alcalde Barrios Coneo.
La comunidad ha recibido positivamente estas medidas, destacando el incremento de la presencia de las autoridades y la realización constante de operativos como señales claras del compromiso institucional con la convivencia y el orden.
La administración municipal reiteró que la seguridad seguirá siendo una prioridad, apostando por estrategias sostenidas, trabajo articulado y presencia permanente en las calles, con el objetivo de avanzar hacia un municipio más seguro y con mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Tatiana Rodríguez
Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...