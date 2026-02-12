¡Cartagena se toma la Vía 40! Artistas locales listos para deslumbrar en el Carnaval de Barranquilla

Tras un exhaustivo proceso de evaluación, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) anunció a los ganadores de la convocatoria de circulación nacional, quienes con sus propuestas de danza, música y disfraces, se alzaron con el respaldo institucional para representar a la ciudad en el Carnaval de Barranquilla 2026.

Este grupo de ganadores, que superó una rigurosa selección por parte de jurados expertos, llevará la bandera de Cartagena a la Vía 40 y 44 este sábado, 14 de febrero, demostrando la excelencia artística de Cartagena.

Sobre el triunfo de estos artistas, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó: “Ganar esta convocatoria no es solo recibir un estímulo, es asumir la responsabilidad de ser la cara de una Cartagena que se transforma. Estos ganadores representan la disciplina de nuestros barrios y la riqueza de nuestra historia. El sábado, cuando el mundo vea pasar a las Tortugas Marinas o el homenaje al Joe Arroyo, sabrán que en Cartagena el arte es una prioridad y que nuestros artistas son ganadores por naturaleza”.

La lista de ganadores de este ciclo de circulación nacional destaca por su diversidad y profundidad cultural:

Danza y Comparsas: Grupo Folclórico Estrellas de Rawad, Academia de Danzas Mayombe, Expresiones Folclóricas de Cartagena, y la Corporación Cultural y Artística “Gaitas y Tambores de San Juan de la Frontera”.

Artes Dramáticas y Disfraces: Edith Jaramillo Ospino (Tortugas Marinas de Cartagena), Emilia Raquel Amor (Máscaras de la Corte Popular), Ramiro Eduardo Piñeres (Disfraz Colectivo “Rebelión”), Armando Morales (Grupo Cultural Cartagena Antigua) y Beatriz Elena Medrano (Entremeses Entremesedores).

Música: Carlos Enrique Méndez (Joe Arroyo y La Verdad).

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, enfatizó en la importancia de este logro: “Hoy celebramos a los ganadores de un proceso transparente que premia la calidad. Estos gestores han demostrado que sus propuestas narran con excelencia quiénes somos. Obtener este estímulo les permite fortalecer su logística y puesta en escena para que su paso por Barranquilla sea impecable. Ganar esta convocatoria es un reconocimiento a la constancia de quienes salvaguardan nuestro patrimonio todos los días”.

Con la entrega de estos estímulos económicos, el Distrito garantiza que la representación de la ciudad cuente con todas las condiciones para destacar en el vecino departamento. Esta acción reafirma el cumplimiento del Plan de Desarrollo, consolidando a Cartagena como una “Ciudad de Derechos” donde el mérito cultural es el motor de la vida digna.