200 kits escolares fueron entregados en Clemencia

En una jornada cargada de solidaridad y compromiso con la educación, la Empresa de Tránsito y Transporte de Clemencia S.A.S., en articulación con la Fundación AGM Huellas de Piedra, realizó la entrega de 200 kits escolares dirigidos a estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, en sus sedes Piñique y Kalifa, corregimientos de Clemencia.

Esta iniciativa busca brindar herramientas esenciales para el aprendizaje y contribuir al fortalecimiento del proceso educativo de niños y jóvenes que, en muchos casos, enfrentan dificultades para acceder a útiles escolares básicos.

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, destacó la importancia de este tipo de alianzas entre el sector institucional y organizaciones sociales, señalando que “cuando las entidades públicas y privadas trabajan de manera articulada, logramos generar impactos reales en la educación y en el futuro de nuestros niños. Estos kits escolares representan oportunidades, motivación y esperanza para nuestros estudiantes”.

Por su parte, la gestora social del municipio, Amalfi Corneo, agradeció a la Fundación AGM Huellas de Piedra y a la Empresa de Tránsito y Transporte de Clemencia S.A.S. por este respaldo que se ha mantenido año tras año, permitiendo que los estudiantes cuenten con herramientas fundamentales para su formación académica. Asimismo, reiteró un reconocimiento especial a la empresa por su compromiso constante con las iniciativas sociales y educativas que benefician directamente a la niñez y juventud del municipio.

Desde el sector educativo, la docente Luz Dary Salgado, de la vereda Kalifa, resaltó que muchos estudiantes no contaban con los elementos necesarios para estudiar, por lo que la entrega de útiles representa un alivio significativo para las familias. En la misma línea, la docente Gloria del Carmen Vargas Porras manifestó que estos recursos facilitarán los procesos de aprendizaje, ya que ahora los niños podrán desarrollar sus actividades académicas con mayor comodidad y motivación.

Los estudiantes también expresaron su gratitud. Joana Escobar, alumna de grado 11°, aseguró que este tipo de iniciativas generan felicidad y motivación entre los jóvenes, agradeciendo a la Fundación AGM Huellas de Piedra, a la Empresa de Tránsito y Transporte de Clemencia S.A.S. y a la gestora social por hacer posible esta entrega.

Con acciones como esta, Clemencia continúa fortaleciendo el acceso a la educación y promoviendo el trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones sociales y comunidad para construir un mejor futuro para la niñez y la juventud del municipio.