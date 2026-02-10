Policía fortalece lazos de confianza con finqueros y comerciantes en El Retiro, Magangué

En el corregimiento El Retiro, Magangué, la Policía Nacional realizó una jornada puerta a puerta que se convirtió en un espacio de diálogo y confianza con finqueros y comerciantes de la zona.

La actividad fue liderada por el teniente coronel Gustavo Adolfo Baena Castro, comandante del Tercer Distrito de Policía Magangué, quien recorrió el territorio escuchando de manera directa las inquietudes de la comunidad en temas de seguridad y convivencia.

Durante el encuentro, se resaltaron gestos de cercanía institucional, como el saludo y abrazo con una líder comunitaria y la conversación en una mecedora con una habitante del sector, símbolos de un diálogo abierto y respetuoso.

Los uniformados también sostuvieron conversaciones con comerciantes y productores rurales, quienes plantearon preocupaciones sobre la seguridad de sus actividades y la necesidad de acompañamiento permanente en las zonas rurales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, subrayó: “La cercanía con la comunidad es fundamental para fortalecer la seguridad. Escuchar a finqueros, comerciantes y líderes sociales nos permite construir estrategias conjuntas para la prevención del delito y la convivencia ciudadana”.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso de continuar desarrollando este tipo de jornadas en los corregimientos y municipios de Bolívar, promoviendo la confianza, el diálogo y la presencia institucional en el territorio.