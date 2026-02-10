Hospital Infantil los Ángeles en el ranking de los mejores hospitales del Mundo

Pasto-Nariño

El Hospital Infantil los Ángeles está nuevamente incluido en un ranking internacional que califica la excelencia hospitalaria. Esta vez en el Global Hospital Rating De Newsweek – Statista, que califica los mejores hospitales del mundo en cinco dimensiones : provisión y oportunidad de la atención, experiencia y seguridad del paciente, tecnología de la información, tecnología médica y atractivo como empleador.

La gerente del Hospital con sede en Pasto, Doris Sarasty destacó esta inclusión y aseguró que este nuevo logro se da gracias al competente talento Humano que hace realidad este posicionamiento mundial. “Es otra distinción que nos compromete con el mejoramiento de la calidad en favor de nuestros niños y adolescentes, directos beneficiarios de nuestro servicio”; anotó.

¿Qué busca la calificación hospitalaria global?

Según Blogal Hospital rating estas calificaciones buscan generar confianza en los pacientes y atraer profesionales de primer nivel como las tareas más cruciales, además de la atención a los enfermos, en el ámbito de la atención médica. “Para lograr ambas, un hospital debe ser capaz de expresar lo que lo distingue”: refiere éste en su portal Web

“Un informe de Statista, publicado en febrero de 2024, reveló datos alentadores sobre la atención médica mundial: el 70 % de los encuestados confiaba en el sector en 2023, el nivel más alto de confianza mundial desde 2016, el primer año que abarcó el informe. Esta cifra ha aumentado cada año desde 2021”

Se trata de un sistema de evaluación comparativa integral que otorga de una a cinco estrellas a los hospitales participantes según los resultados de una encuesta evaluada por el equipo de Statista. Esta calificación global se basa en datos enviados por los hospitales que solicitan evaluación en los cinco puntos anteriormente mencionados.

Con esta calificación de cinco estrellas, se pretende que los pacientes encuentren el centro adecuado para tratar sus problemas médicos y ayudar a los trabajadores de la salud a encontrar la mejor institución para mejorar su experiencia.