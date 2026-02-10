Capturados alias ‘El Mañe’ y ‘El Maracucho’ con más de 200 dosis de droga en Cartagena

En el marco de la ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional capturó a dos presuntos expendedores de drogas en el barrio La Esperanza, al sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los detenidos, identificados como alias El Mañe (45 años) y alias El Maracucho (22 años), fueron sorprendidos en la carrera 34 del sector mientras expendían sustancias ilícitas. En su poder se encontraron 150 dosis de marihuana y 60 dosis de bazuco, avaluadas en más de 500 mil pesos.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación judicial.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que estos operativos son parte de los golpes contundentes contra las estructuras multicrimen.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas organizaciones que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además envenenan a nuestros niños y adolescentes con estas sustancias alucinógenas”

Así mismo solicitó la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, a través de la línea de emergencia 123, el número 321 394 6246.