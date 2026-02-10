Capturado en San Juan Nepomuceno hombre que golpeó y amenazó a su pareja con una pistola

La Policía Nacional de Colombia capturó a un ciudadano de 36 años en el municipio de San Juan Nepomuceno, señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental y amenazarla con un arma de fuego.

El procedimiento se realizó en el barrio Los Nogales, luego de que una mujer denunciara ante las autoridades que su hija estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar. De inmediato, patrullas de vigilancia se desplazaron hasta la residencia de la víctima, donde la mujer señaló directamente a su pareja como el presunto agresor.

Al notar la presencia policial, el hombre entregó voluntariamente un arma de fuego tipo pistola, color plateado con empuñadura plástica negra, junto con un proveedor metálico y cuatro cartuchos calibre 9 mm.

El capturado fue trasladado a las instalaciones policiales y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia intrafamiliar y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, a la espera de que un juez defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar: “La intervención oportuna de la Policía permite proteger la vida y la integridad de las víctimas y retirar de circulación armas que representan un riesgo para la comunidad”.

La Policía Nacional continúa fortaleciendo sus acciones de prevención y atención integral para combatir la violencia intrafamiliar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Bolívar.