Aprueban garantía sobre bienes en Colombia de Canacol tras financiamiento de USD $ 67 millones

La Superintendencia de Sociedades aprobó la constitución de una garantía de primer orden a favor de los financiadores del crédito postconcursal (DIP), destinada a asegurar la continuidad operativa de Canacol Energy Colombia, tras un financiamiento que consiguió la empresa candiense de exploración de gas por un monto aproximado de USD 67 millones.

Esto se da tras la grave crisis financiera que la llevó a un proceso de protección de acreedores en Canadá y Colombia.

“El análisis efectuado por el juez permitió establecer que los activos localizados en Colombia ascienden a cerca de USD 1.892 millones, valor suficiente para garantizar tanto las obligaciones con los financiadores DIP como aquellas previamente otorgadas a favor de otros acreedores garantizados”, señaló la SuperSociedades.

En este sentido, la entidad aseveró que la financiación y la garantía prioritaria autorizada representan medidas proporcionadas y compatibles con el interés general, asegurando que la empresa continúe operando y que los acreedores mantengan una expectativa real de pago dentro de un proceso ordenado y coordinado a nivel transfronterizo.

Al respecto, la Superintendencia de Sociedades, afirmó que “el reconocimiento de la orden extranjera y la autorización de la garantía prioritaria responden a la necesidad de preservar la empresa en funcionamiento, proteger el crédito y garantizar la estabilidad económica en sectores estratégicos como el suministro de gas natural”.

¿Qué está pasando con Canacol?

Hay que recordar que en noviembre del año pasado Canacol y sus subsidiarias se acogieron a un proceso de protección de acreedores ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta en Canadá para reestructurar sus deudas, por la crítica situación financiera que atraviesa la compañía.

Con esto, van a dejar de cobrarle las deudas que tiene por un tiempo para darle un respiro a la compañía y ver si con eso sale de la crisis.

Este proceso fue reconocido por la Supersociedades, una decisión que incluye “la suspensión de los procesos de ejecución y la disposición de las cuentas bancarias de las Deudoras para garantizar el pago de nómina, impuestos y gastos operativos, así como la prohibición de terminación unilateral de contratos estratégicos, en los términos del artículo 20, 21 y 22 de la Ley 1116 de 2006”.