Policía de Cartagena capturó a presunto responsable de homicidio en el barrio El Pozón
La ciudad registra mas de 30 homicidios en lo que va corrido de 2026
Los hechos ocurrieron hacia las cinco y veinte de la mañana del pasado domingo cuando, según versiones de la comunidad, la víctima se encontraba en compañía de otro sujeto y se habría presentado una riña.
En medio del altercado, Luis Rafael Almeida Pérez, de 37 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios, resultó gravemente herido y falleció en el lugar.
Gracias a la rápida reacción de las autoridades, fue capturado el presunto agresor, un hombre de 27 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.