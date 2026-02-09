Policía de Cartagena capturó a presunto responsable de homicidio en el barrio El Pozón

Los hechos ocurrieron hacia las cinco y veinte de la mañana del pasado domingo cuando, según versiones de la comunidad, la víctima se encontraba en compañía de otro sujeto y se habría presentado una riña.

En medio del altercado, Luis Rafael Almeida Pérez, de 37 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios, resultó gravemente herido y falleció en el lugar.

Gracias a la rápida reacción de las autoridades, fue capturado el presunto agresor, un hombre de 27 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.