Karol G y otras celebridades que estuvieron en la casita de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo consolidó a Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música global, sino que también se convirtió en una pasarela de estrellas que acompañaron al artista puertorriqueño en una noche histórica.

Más allá del despliegue musical, la presencia de invitados de alto perfil fue uno de los grandes protagonistas del show.

Bad Bunny Super Bowl: Quiénes estuvieron en la casita puertorriqueña

En el centro del escenario destacó nuevamente la icónica “casita”, una representación simbólica de Puerto Rico que sirvió como espacio de reunión para varias figuras del entretenimiento.

Desde allí, personalidades del cine, la música y la cultura pop observaron y acompañaron el desarrollo del espectáculo, reforzando el mensaje de identidad latina que Bad Bunny quiso llevar al escenario más visto del mundo.

Karol G: Uno de los momentos que más impacto generó fue la participación de Karol G. La cantante colombiana apareció vestida de blanco y desató la euforia del público al acompañar a Bad Bunny durante una secuencia musical que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Su presencia fue interpretada como un guiño al poder femenino dentro de la música urbana y a la conexión artística entre ambos exponentes.

Qué otras figuras estuvieron en la casita de Bad Bunny

La lista de invitados no terminó ahí. Desde la emblemática casita también se dejaron ver nombres como Cardi B, el actor chileno Pedro Pascal, Young Miko y la actriz Jessica Alba. Todos ellos se convirtieron en testigos privilegiados del espectáculo, y sus apariciones fueron captadas por las cámaras, generando conversación inmediata en plataformas digitales.

Quiénes estuvieron en el Show de medio tiempo de Bad Bunny

Además de los invitados visibles, el show incluyó participaciones musicales inesperadas. Ricky Martin se sumó al homenaje latino con una breve pero potente intervención, mientras que Lady Gaga protagonizó uno de los instantes más celebrados de la noche al interpretar una versión especial de Die With A Smile, fusionada con ritmos tropicales que conectaron con la esencia del espectáculo.

Cierre del show de Bad Bunny en el SUper Bowl 2026

El final del show reunió emoción, música y símbolos culturales. Mientras las banderas latinas ondeaban entre el público y las luces iluminaban el estadio, Bad Bunny agradeció a los artistas invitados y a los espectadores, cerrando un medio tiempo que no solo será recordado por su música, sino por el desfile de figuras que acompañaron una de las presentaciones más comentadas del Super Bowl.