En Bolívar Armada capturó a ‘Ayapel’, sindicado como presunto integrante del Clan del Golfo

En una operación coordinada entre la Armada de Colombia y la Policía Nacional fue neutralizado el accionar terrorista de la Subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo” al lograr la captura de alias “Ayapel” o “Niño Mercado”, un presunto cabecilla de quinto nivel que estaría generando temor y adelantado al parecer acciones delictivas en el departamento del Bolívar.

La quirúrgica operación que combinó medios aeronavales y terrestres, tuvo lugar en la vereda Buenavista, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, en donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe en coordinación con la Policía Nacional, lograron materializar una orden de captura, emitida por la Fiscalía General de la Nación en contra de este sujeto.

Para la Armada esta captura se convierte en un golpe estratégico al crimen organizado, pues este sujeto sería el presunto coordinador Logístico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”, el cual estaría dirigiendo y coordinando actividades ilícitas, orientadas principalmente a garantizar el control ilegal de los corredores de movilidad utilizados para el abastecimiento logístico y el suministro de recursos al interior de la subestructura articuladora, provenientes principalmente del narcotráfico y extorsiones.

Su accionar estaría, al parecer, enfocado en preservar la dinámica criminal y sostenibilidad de las capacidades criminales de la organización, asegurando la disponibilidad constante de insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Presuntamente estaría apoyando al componente armado de la subestructura, sirviendo de enlace para el movimiento de material de guerra y hombres en armas, usando las veredas de Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raízal como su principal área de injerencia delictiva en la Subregión de los Montes de María.

En coordinación con unidades del Departamento de Policía de Bolívar, el capturado fue trasladado hacia el casco urbano del municipio del Carmen de Bolívar para continuar su proceso de judicialización.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones ofensivas que permitan afectar el accionar terrorista de los diferentes Grupos Armados Organizados que delinquen en el Caribe colombiano y de esta manera contribuir a la seguridad, bienestar y tranquilidad de sus habitantes.