Sicarios asesinaron un mototaxista con seis anotaciones judiciales en San Juan Nepomuceno
Esta persona ya había sido capturada por la Sijín el año pasado
Como Brayan Blanco Quintana, de 28 años de edad, fue identificada la persona que murió a manos de sicarios en el municipio de San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Blanco Quintana era de ocupación mototaxista y deja cuatro hijos y estaba en la terraza de su residencia, en el barrio Chile, cuando aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta y el parrillero le disparó.
Esta persona presenta una anotación como indiciado en el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA por el delito de receptación en el año 2019, una anotación como indiciado por daño en bien ajeno año 2016, una anotación como indiciado por injuria por vía de hechos año 2016, una anotación como indiciado por hurto agravado con medios motorizados año 2019, una anotación como indiciado por lesiones año 2025 y una anotación por tráfico, fabricación de estupefacientes año 2025.