Sicario acabó con la vida de un hombre en La Esperanza con cuatro anotaciones judiciales

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio La Esperanza, calle Benjamín Herrera.

La víctima fue identificada como Julio César Saavedra Medina, de 32 años, natural de Cartagena, ocupación oficios varios, a quien le ocasionan varias heridas con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Al occiso le registraban cuatro anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos (2020, 2020, 2019) y receptación (2021).

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando es abordado por un sujeto, quien desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.