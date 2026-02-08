Nuevo tramo de la vía Perimetral se entregará en menos de ocho meses

El alcalde Dumek Turbay inspeccionó este sábado la nueva vía que será la ampliación de la Perimetral, una obra clave para la movilidad de la ciudad que ya entró en su fase preliminar de ejecución y que permitirá una conexión directa hasta la carrera 17, facilitando el acceso al barrio San Francisco y mejorando los desplazamientos entre el oriente y el norte de Cartagena.

La fase preliminar de la obra contempla labores de descapote, mejoramiento de la rasante, relleno y compactación del terreno. Posteriormente, se avanzará con la instalación de geotextil en toda la base, en dos capas, para finalmente construir un pavimento rígido, garantizando durabilidad y calidad en la nueva vía.

El proyecto contempla más de un kilómetro de vía nueva, con una calzada de doble carril y un ancho de 7,5 metros, lo que permitirá una circulación más fluida y segura. En total, la obra se ejecuta en 10 frentes de trabajo, de los cuales cuatro ya se encuentran activos.

El contratista de la intervención aseguró que en menos de ocho meses será entregada esta nueva carretera para conectar el sur y el norte de Cartagena con mayor agilidad.

El alcalde Dumek Turbay, destacó la importancia histórica de esta obra para la ciudad. “Esta es una vía que debió entregarse hace muchos años, desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se quedó en promesas, en anuncios que nunca se cumplieron. Hoy podemos decirle a la ciudad que es una realidad y que ya está en marcha”.

El mandatario resaltó que esta nueva conexión reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. “Con esta vía vamos a lograr que el trayecto desde el oriente de Cartagena hacia la zona norte sea mucho más rápido, con mejor acceso, con una vía nueva y funcional que le cambia la vida a la gente”.

El alcalde Turbay también enfatizó que este proyecto hace parte de una visión integral de ciudad.

“Estas obras demuestran que el plan de gobierno se está cumpliendo. Queremos una Cartagena que avance, que mire al futuro, que se construya con hechos y no con discursos, y que dignifique la vida de las comunidades que viven alrededor de la Perimetral”.

Además del impacto en movilidad, el alcalde Dumek Turbay subrayó los beneficios económicos y sociales de la obra. “Con esta nueva vía se dinamiza el comercio, se mejora la movilidad y se reducen las horas de trayecto tanto para propios como para visitantes, especialmente hacia el aeropuerto. Esto es desarrollo real para Cartagena”.

Para cumplir con los tiempos estimados de ejecución, en la zona trabajan retroexcavadoras, aplanadoras y maquinaria pesada, junto a personal técnico y operarios que avanzan de manera simultánea en los distintos frentes de obra.

Con este proyecto, la Administración Distrital reafirma su compromiso con una movilidad más eficiente, una mejor conectividad urbana y una Cartagena que salda deudas históricas con su gente.