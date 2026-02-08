Misión humanitaria de la Gobernación de Bolívar garantiza ayudas para Montecristo y Arenal del Sur

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, informó que desde la noche de este sábado se encuentra en marcha la misión humanitaria para atender a la totalidad de las familias afectadas por las lluvias y crecientes en los municipios de Montecristo y Arenal del Sur.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Hemos reaccionado de manera inmediata y articulada para llevar alivio a nuestros hermanos del sur de Bolívar”, señaló el mandatario departamental.

La operación contempla la entrega de kits de alimentación, cobijas y sábanas, elementos esenciales para las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de la temporada invernal. Funcionarios de la Gobernación de Bolívar, acompañados por equipos de la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana y la Infantería de Marina, realizan la distribución de las ayudas en una operación coordinada por la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental.

El gobernador explicó que las ayudas destinadas al municipio de Arenal del Sur fueron cargadas y despachadas desde Magangué, y que en las próximas horas estarán en manos de las familias afectadas. “Enviamos alimentos y kits de cobijas y sábanas, fundamentales en este momento. Esta operación avanza y va a significar un gran alivio para nuestra gente”, afirmó.

De igual manera, Arana Padauí destacó que en el municipio de Guaranda se recibieron ayudas humanitarias entregadas por la empresa Ecopetrol, las cuales serán transportadas por vía fluvial hasta Montecristo y sus corregimientos. “En nombre de todos los bolivarenses, agradezco este noble gesto de solidaridad. Seguimos unidos por el sur del departamento”, expresó.

“Seguimos trabajando sin descanso. Muy pronto estas ayudas estarán en manos de quienes más las necesitan”, concluyó el gobernador.