Los portugueses comienzan a votar en la segunda vuelta de la elección presidencial

Los portugueses comenzaron a votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al socialista moderado António José Seguro, gran favorito, con el dirigente de extrema derecha André Ventura.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad a las 08.00 hora loca y cerrarán a las 19.00 horas, mientras que los de las Azores lo harán sesenta minutos más tarde al encontrarse en un huso horario diferente.

Más de once millones de portugueses están llamados a acudir a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede presentarse a la reelección por haber cumplido dos mandatos seguidos.

Los sondeos indican que Seguro, que fue primero seguido de Ventura en la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de enero, se erigirá como vencedor en esta segunda ronda con una ventaja holgada.

Unas elecciones marcadas por el mal clima en el país

No podrán ejercer su derecho este domingo 36.852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los temporales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones. También se ha decidido posponer el sufragio en algunas asambleas de voto de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos.

Para este domingo se espera una mejoría del tiempo tras el paso del temporal Marta por el país, que dejó el sábado un bombero muerto, aunque el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado lluvias, especialmente a partir de la tarde, nieve en las zonas más elevadas y ráfagas de viento fuerte en la costa y áreas altas.

La campaña electoral ha estado marcada por los temporales de estos días, que han causado desde el 28 de enero un total de siete fallecidos y seis muertes indirectas de personas que han caído de tejados durante las reparaciones.