Copa Candelaria: Running 6K, más de 500 corredores recorrieron las calles del Pie de la Popa

En el marco de la Copa Candelaria 2026: Deporte y Tradición en Cartagena, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Deportes y Recreación (IDER), realizó la carrera Running 6K, en el barrio Pie de la Popa, una iniciativa que integra el deporte, la recreación y la apropiación del espacio urbano por parte de la ciudadanía.

La carrera se desarrolló a lo largo de varias calles del sector, con punto de partida y llegada en la Iglesia La Ermita, promoviendo estilos de vida saludables y el uso positivo del espacio público.

En esta primera edición participaron más de 500 personas, entre beneficiarios de los programas Actívate Running, Caminante Saludable y Actívate al Parque del IDER, así como cartageneros y visitantes amantes del deporte y el running.

La jornada contó con la participación de corredores provenientes de distintos sectores de Cartagena, entre ellos Ckomunidades, Unidad Deportiva Fidel Mendoza Carrasquilla, Parque Lineal de Crespo, Parque Heredia, Ciudad Jardín, El Campestre, Calamares y Blas de Lezo, reflejando el alcance comunitario e inclusivo de la actividad.

Esta carrera hace parte de la amplia agenda deportiva y recreativa que vive la ciudad durante las tradicionales Fiestas de la Virgen de la Candelaria, en las que la Copa Candelaria se consolida como un espacio que articula deporte, tradición y participación ciudadana.

Campo Elías Therán, director del IDER, destacó la importancia de más apuestas deportivas en pro de la salud y la recreación.

“Las Fiestas de la Candelaria son tradición, pero también mucho deporte, recreación y salud. Y, en medio de un barrio tan representativo para las festividades como lo es el Pie de la Popa, nos llena de mucha alegría ver esta masiva participación. El fortalecimiento de las prácticas y espacios deportivos, conforme con la visión de gobierno de nuestro alcalde Mayor, Dumek Turbay, continúa avanzando con apuestas como la Copa Candelaria: Running 6K”, destacó Therán.

“Es muy importante que la Alcaldía esté incentivándonos al tema de hacer deporte. Para nosotros es un beneficio poder participar en este tipo de actividades que nos ayudan a mejorar nuestra salud, a tener un mejor rendimiento y a dar lo mejor de nosotros en cada carrera, en cada paso y en cada caminata”, expresó María Castillo, corredora aficionada.

“Me fue súper bien, mejor de lo que esperaba. Hice 24 minutos, 26 segundos. La experiencia fue muy buena. Este tipo de espacios son clave porque el deporte es vida, es recreación. Destaco la excelente organización, me parece súper bien”, señaló Samuel Espinosa, runner paisa, quien participó por segunda vez en una carrera en Cartagena.

Programación deportiva – Copa Candelaria

La agenda deportiva continúa hoy con las finales del torneo de béisbol U12 y U14, uno de los certámenes más tradicionales y relevantes del país en las categorías menores.

Las finales se disputarán hoy, domingo 7 de febrero, en el Estadio El Campestre:

Final U12

Roro Escobar vs Bolívar – 1:00 p. m.

Final U14

Cartagena Rojo vs Shark de San Onofre – 3:00 p. m.

El cierre de la copa se realizará el 15 de febrero con la tradicional Clásica de la Candelaria, una de las competencias más esperadas del certamen, que contará con la participación de 850 ciclistas.

La Copa Candelaria reafirma el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Deportes y Recreación (IDER), con el fortalecimiento del deporte y la consolidación de la ciudad como un escenario destacado para la realización de eventos deportivos.