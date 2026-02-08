Cartagena atraviesa su segundo frente frío y, tras mar de leva y fuertes vientos

Distrito ya trabaja en desmonte total de vieja garita afectada y retiro de material sobre la Av. Santander

Desde tempranas horas de este domingo, como consecuencia de dos frentes fríos que se encuentran atravesando en todo el Litoral Caribe, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres y toda la articulación distrital, continúa haciendo presencia sobre la Avenida Santander para el desmonte y completo retiro de una vieja garita que cayó dentro del mar, además de remoción de arena, sedimentos y demás material que fue desplazado hacia la vía.

Así lo explicó Daniel Vargas, director de la OAGRD, quien se encuentra en las labores de supervisión de los trabajos que se desarrollan en la Avenida Santander, en atención de las directrices del alcalde Dumek Turbay.

“Ya Cartagena va a atravesando el segundo frente frío, con olas de más de 1.9 metros de altura. Todos estos días tendremos el Litoral Caribe movido, incluyendo la zona de la Av. Santander, con este mar de leva y con vientos de aproximadamente 40 kilómetros por hora.

Es por eso que se han presentado afectaciones, como la caída de esa garita vieja. La instrucción del señor alcalde, Dumek Turbay, es retirar todo este material para no contaminar el mar. Por eso ya tenemos toda la Ccuadrilla del Alcalde y toda la maquinaria trabajando”, concluyó Vargas.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se recomienda transitar con precaución por la Av. Santander y atender el llamado del Cuerpo de Salvavidas con relación a las playas restringidas por bandera roja.