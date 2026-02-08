Bandera roja en zona insular y amarilla en la bahía interna, entre las medidas

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), informa a la ciudadanía y a la comunidad marítima que, en el marco del seguimiento permanente al frente frío No. 33, y de acuerdo con el informe presentado por la Capitanía de Puerto de Cartagena, las condiciones meteorológicas y meteomarinas continúan siendo adversas y presentan un deterioro progresivo.

Según el análisis técnico más reciente, se registra un aumento sostenido en la intensidad de los vientos, así como el ingreso del frente frío con mayor fuerza durante las horas de la tarde de hoy, el cual se intensificará de manera significativa entre los días martes, miércoles y jueves, manteniendo afectación durante el resto de la semana.

Estas condiciones podrían generar oleajes superiores a los 3 metros, especialmente, en mar abierto y en la zona insular.

Medidas vigentes

Con base en la información oficial, se establecen las siguientes disposiciones:

• Bahía interna de Cartagena. Se mantiene BANDERA AMARILLA, permitiendo la navegación bajo estricta observancia de las medidas de seguridad, las cuales deberán ser evaluadas permanentemente por capitanes, pilotos y operadores marítimos.

• Zona insular (incluye Playa Blanca). Se decreta BANDERA ROJA, con prohibición total de embarque y desembarque de pasajeros, así como la suspensión de todas las operaciones marítimas y turísticas, incluida Playa Blanca, hasta nueva orden.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la OAGRD y en articulación con las autoridades competentes, mantiene activo el monitoreo permanente del comportamiento del frente frío No. 33 y la evolución de las condiciones meteomarinas.

Se hace un llamado a la ciudadanía, operadores turísticos, armadores y usuarios del transporte marítimo a acatar las recomendaciones oficiales, evitar la exposición al riesgo y mantenerse informados únicamente por los canales institucionales.

Cualquier actualización será comunicada oportunamente conforme evolucione la situación.