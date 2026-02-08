Asesinado hombre en Bicentenario con cuatro anotaciones judiciales

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Bicentenario, manzana 71.

La víctima fatal fue identificada como Luis Eduardo Herrera Puche, de 42 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, el occiso fue abordado por una persona y le dispara en varias ocasiones, falleciendo en el lugar de los hechos.

Al occiso le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, acoso sexual y lesiones personales.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal.