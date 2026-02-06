Tumaco recibió el primer buque del 2026 con más de 70 mil barriles de combustible

Tumaco - Nariño

El puerto de San Andrés de Tumaco recibió por octava ocasión al buque tanque Willard J, una operación desarrollada en el marco del plan de abastecimiento de combustibles en Nariño, que para esta oportunidad arribó con más de 70 mil barriles de gasolina y diésel, superando los volúmenes habituales cercanos a los 45 mil barriles por viaje.

De acuerdo con Arley Ernesto Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, esta llegada demuestra que el puerto está preparado para responder a todas las capacidades de entrega y a la dinámica portuaria, además de cumplir con el Plan de Abastecimiento para las zonas 1, 2 y 3 del departamento.

El puerto desarrolló un importante alistamiento lógico con el objetivo de lograr una atención simultánea de dos embarcaciones: el buque tanque y una barcaza de almacenamiento. Esta última cuenta con una capacidad cercana a 80 mil barriles, que se suma a los 45 mil barriles disponibles en tanques en tierra, alcanzando un total de 130 mil barriles para garantizar el suministro regional.

El Willard J, que proviene de Houston, ingresó al país vía Buenaventura y llegó a Tumaco en modalidad de cabotaje, cabe resaltar que con 169 metros de eslora, es el buque de mayor tamaño que ha atracado en el puerto en toda su historia.

El puerto continúa también con la operación de distribución que se realiza en dos turnos diarios de ocho horas, con el despacho de entre 60 y 70 tractomulas al día, lo que permite cubrir de manera continua la demanda de combustibles en las zonas 1, 2 y 3 del plan autorizado.

De acuerdo con las autoridades portuarias, para este 2026, la proyección indica que podría darse el ingreso de 1,8 millones de barriles a través del Puerto de Tumaco, con un promedio de 150 mil barriles mensuales.