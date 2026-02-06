Sistemas antidrones chinos, capaces de derribar helicópteros, fueron incautados por las FFMM

Colombia

En medio de las operaciones militares contra grupos armados ilegales, las Fuerzas Militares incautaron sistemas antidrones de alta tecnología en la región del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela y otro en el departamento del Cauca.

Hallazgo de sistemas Hunter SHH100 en el Cauca

En un operativo en el departamento del Cauca, el Ejército decomisó dos dispositivos portátiles Hunter SHH100 en poder de estructuras de las disidencias de las FARC.

Tras la verificación, los uniformados establecieron que los números de serie de los equipos corresponderían a unidades que fueron vendidas legalmente a Colombia y que son utilizados en cantidades limitadas por la fuerza pública, incluyendo el Ejército, la Policía Nacional y la Presidencia de la República.

Sin embargo, aún se desconoce cómo llegaron a manos de las disidencias ni quién fue su usuario original.

El Hunter SHH100, es un equipo desarrollado por la firma china Skyfend Technology, y funciona como sistema portátil para la detección, identificación, localización e interferencia de vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Tiene una capacidad de detección de hasta 2.000 metros y un rango efectivo de interferencia de hasta 3.000 metros, en todas las direcciones posibles, lo que le permite neutralizar drones comerciales y tácticos bloqueando sus enlaces de control y navegación.

Además, incorpora una pantalla táctil que proporciona al operador datos en tiempo real sobre drones detectados, frecuencias y modelos identificados.

Incautación de sistema CUAS Spoofer en Catatumbo

Simultáneamente, en el nororiente del país, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, la fuerza pública decomisó un sistema inhibidor tipo CUAS Spoofer asociado a estructuras del ELN durante operaciones antiterroristas.

Este dispositivo, también de origen chino, tiene la capacidad de interrumpir señales de navegación satelital (GNSS como GPS, Galileo o GLONASS) y desorientar drones, forzando pérdidas de control o desviaciones de su ruta, según especialistas en sistemas antiaéreos.

¿Por qué es preocupante este hallazgo?

Este decomiso, según analistas consultados por Caracol Radio, demuestra que los grupos armados ilegales no solo usan drones para atacar, sino que ahora también cuentan con tecnología avanzada para bloquear o neutralizar los sistemas de defensa del Estado.

Ante esta situación, el Ejército ha fortalecido sus capacidades antidrón en el Catatumbo, incorporando nuevas tecnologías para enfrentar el uso creciente de aeronaves no tripuladas en el conflicto armado.