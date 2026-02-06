Dos muertos en nuevo ataque de EEUU a presunta narcolancha en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos informó el jueves que mató a dos presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, elevando el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. Añadió que “ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido” en la operación.

NOTICIA EN DESARROLLO