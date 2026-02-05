“Es una herida que está ahí”: presidente de Cuba sobre militares muertos por EEUU en Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se refirió este jueves durante una comparecencia a la prensa a los 32 militares cubanos que murieron durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero.

“La caída de nuestros 32 combatientes en Venezuela es una herida que todavía está ahí. Ellos defendían la dignidad, la soberanía (de) América Latina y el Caribe”, dijo el mandatario sobre el ataque que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Según Díaz-Canel, que también funge como el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de cuba, los militares “defendieron con coraje, con valentía”, añadiendo que “veremos el día de mañana, cuando podamos contar la verdadera historia, el verdadero aporte de esos 32 cubanos”.

Cuba ha iniciado un “plan de preparación para la defensa”

Durante esas declaraciones, el presidente cubano anunció que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” debido a la creciente presión de EE.UU. en la región.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó Díaz-Canel en una comparecencia televisiva con medios estatales cubanos y algunos extranjeros seleccionados.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba revisó y aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EE.UU. a Venezuela. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel.

“Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos (...) para enfrentar una agresión”, explicó.

Diálogo con Estados Unidos

Según Díaz-Canel, la isla “está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos” sobre “cualquier tema”, para construir “una relación entre vecinos civilizada” y de “beneficio mutuo”.

El mandatario señaló que Cuba está en disposición de hablar con Washington desde una “posición de respeto” a la “soberanía” y la “autodeterminación” del país caribeño sin “abordar temas” que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan “entender como injerencias”.



