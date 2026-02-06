2° Comité de Seguimiento Electoral con autoridades en Bolívar

En el Palacio de la Proclamación, en el Corralito de Piedra de Cartagena de Indias, la Policía Nacional de Colombia, en el departamento de Bolívar, participó en el segundo Comité de Seguimiento Electoral Departamental, desarrollado en el marco del Plan Democracia, con el objetivo de fortalecer las garantías de seguridad y transparencia de cara a los próximos comicios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada fue liderada por el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, y contó con la participación de representantes de los partidos políticos, aspirantes a cargos de elección popular, secretarios de Gobierno de distritos y municipios, delegados del Consejo Nacional Electoral, así como gerentes de empresas públicas del orden departamental.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el panorama de seguridad electoral y articularon acciones interinstitucionales orientadas a prevenir riesgos que puedan afectar el normal desarrollo del proceso democrático, garantizando el libre ejercicio de los derechos políticos.

En este espacio, el jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Bolívar socializó recomendaciones y medidas de autoprotección dirigidas a los aspirantes a cargos de elección popular, enfocadas en la prevención, autoprotección y reacción oportuna ante cualquier situación que pueda comprometer su integridad.

“Nuestro compromiso es absoluto con la democracia. Desde la Policía Nacional estamos desplegando todas nuestras capacidades humanas y tegnológicas para garantizar un proceso electoral seguro, transparente y en total calma, protegiendo la vida y los derechos de candidatos y ciudadanos”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional de los colombianos reiteró su disposición permanente para acompañar el proceso electoral en todo el territorio bolivarense, trabajando de manera articulada con las autoridades civiles y electorales para consolidar la confianza ciudadana y la convivencia pacífica.