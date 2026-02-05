Veolia busca restablecer el agua en Mirador de los Alpes tras colapso de tubería principal

Sincelejo

La compañía Veolia Aguas de Sincelejo ha reportado una situación crítica que afecta el suministro de agua potable en el sector de Mirador de los Alpes.

Esta emergencia es consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas el pasado 3 de febrero, las cuales provocaron un aumento del caudal del arroyo en la zona de Punta del Este.

Dicho fenómeno natural desencadenó procesos de erosión y deslizamiento de talud, lo que finalmente ocasionó el colapso de la estructura de soporte y el rompimiento de la tubería principal de 10 pulgadas encargada de abastecer a la población local.

Tras el incidente, el equipo técnico ejecutó maniobras operativas inmediatas que permitieron restablecer el servicio hacia Punta del Este. No obstante, los habitantes de Mirador de los Alpes permanecen afectados.

Como medida de contingencia, se definió realizar una interconexión con el circuito hidráulico del barrio San Miguel. Esta acción técnica busca normalizar el abastecimiento en el menor tiempo posible mientras se planifican las obras definitivas para reparar los daños estructurales causados por la naturaleza en la red de acueducto principal de este sector.

Obstáculos en las obras y apoyo de las autoridades

A pesar de la planificación técnica, el personal operativo ha enfrentado dificultades externas para avanzar. Durante el inicio de las labores, miembros del Cabildo Indígena del sector impidieron la continuación de los trabajos, lo que ha generado un retraso en la ejecución de la solución prevista.

Ante este panorama, la empresa ha solicitado formalmente la intervención y el acompañamiento de las autoridades competentes. El objetivo es garantizar el acceso seguro a la infraestructura y permitir las maniobras necesarias para restablecer el servicio de agua potable a la comunidad afectada a la mayor brevedad.

Actualmente, Veolia mantiene su compromiso con la continuidad del servicio mediante el suministro de agua a través de carrotanques. La organización reitera su disposición al diálogo institucional y comunitario para proteger el derecho fundamental al agua.