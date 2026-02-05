A los 74 años, ‘El Abuelo’ lideraba venta de droga desde su vivienda en Achí

En desarrollo de los planes y actividades estratégicas contra el tráfico local de estupefacientes y la contención del homicidio, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y con el apoyo del Ejército Nacional de Colombia, logró la captura en flagrancia de un ciudadano de 74 años de edad, conocido con el alias de “El Abuelo”, en el municipio de Achí, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La diligencia de allanamiento y registro, ordenada por la Fiscalía General de la Nación, permitió la incautación de 50 dosis de marihuana tipo creepy, 43 dosis de base de coca, 55 dosis de bazuco, 75 dosis de cocaína y 307 mil pesos en efectivo, presuntamente producto de la venta.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, esta persona presuntamente se dedicaba a la coordinación y comercialización de sustancias estupefacientes desde su lugar de residencia, distribuyéndolas en pequeñas cantidades, afectando la convivencia y seguridad del barrio y sectores aledaños del municipio.

Las autoridades establecieron que esta actividad ilícita generaba ingresos aproximados de tres millones de pesos semanales, producto del expendio de droga en la zona.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Con este resultado reafirmamos nuestro compromiso frontal contra el tráfico local de estupefacientes, sin importar la edad o condición de quienes pretendan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía y el Ejército Nacional para cerrarles el paso a estas estructuras que tanto daño le hacen a nuestras comunidades”, afirmó el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.