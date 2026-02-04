Industria del cuero exaltó más de 30 años de trayectoria de la diseñadora cartagenera Gaby Arenas

La industria del cuero, el calzado y la marroquinería de Colombia rindió tributo a una de sus figuras más emblemáticas: Gabi Arenas. En el marco de la inauguración del International Footwear and Leather Show (IFLS) + EICI, la feria de negocios más relevante del sector en la economía nacional, la diseñadora cartagenera fue ovacionada por tres décadas dedicadas a introducir el concepto de alta moda en la marroquinería.

La Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) reconoció la labor de Arenas como empresaria y como una diseñadora que ha logrado fusionar la elegancia con la alegría del Caribe, elevando el cuero a la categoría de arte.

“Raíces del Corazón”: Una colección disruptiva

Como protagonista de la pasarela inaugural de la feria Gabi Arenas presentó “Raíces del Corazón”, una propuesta que incita a la estimulación de los sentidos, inspirada en el amor incondicional entre madre e hijos:

La estética: Se destacaron piezas que combinan confort con colores vibrantes, y glamour con diversión.

El arte: Fiel a su ADN, la diseñadora presentó artículos donde cada pieza es pintada a mano una a una, garantizando una exclusividad absoluta irrepetible en el mercado.

30 años, más de 100 pasarelas

La trayectoria de Gabi Arenas es un recorrido por la evolución de la moda en Colombia. Su visión de retar lo convencional la ha llevado a los escenarios más importantes dentro y fuera del país.Además de su reciente éxito en el IFLS, Arenas ha sido invitada de honor en plataformas como la Semana Internacional de la Moda de Bogotá, Expobordados, Expomodas Triángulo del Café e Ixel Moda.

Su firma ha cruzado fronteras presentando colecciones en Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá.“Llevar el cuero colombiano a más de 10 países y recibir este homenaje de mi propia industria es el honor más grande. pasión por el diseño, amor por la familia y por Cartagena”, declaró Gabi Arenas.

Cartagena como inspiración y escenario

El corazón de la marca late en Cartagena. Gabi Arenas ha convertido el patrimonio histórico en su pasarela, presentando colecciones icónicas en la Capilla del Hotel Santa Clara, la Plaza de los Coches y las calles coloniales del Centro Histórico, eventos que han acaparado titulares en toda América Latina.

Durante más de dos décadas, Gabi Arenas ha sido patrocinadora oficial del Concurso Nacional de Belleza (CNB), ejerciendo como jurado en categorías críticas como “Señorita Elegancia” y “Traje Artesanal”.

Condecoraciones recibidas

El homenaje recibido en el IFLS se suma a una lista de distinciones de alto nivel que validan la gestión empresarial y artística de la diseñadora:

1. Orden del Congreso de la República (2012): En un homenaje oficial, el Congreso de la República le otorgó la “Orden en Grado de Caballero”, reconociendo su trabajo destacado y su aporte a la identidad nacional.

2. Reconocimientos regionales y gremiales: La Gobernación de Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y ACICAM han exaltado reiteradamente sus logros como mujer empresaria que genera empleo y cultura.