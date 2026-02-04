Gimnasio Campestre y Colegio Marymount anuncian integración, creando una sola institución educativa

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de la Fundación Nuevo Marymount, tras un proceso de análisis y planeación que se extendió por más de un año. Según informaron las directivas, la integración responde a la compatibilidad de sus modelos pedagógicos y a una visión educativa compartida.

De acuerdo con un comunicado conjunto, el nuevo colegio tendrá como eje la formación integral de los estudiantes, con énfasis en la dignidad humana, el desarrollo del carácter, el servicio y una educación con enfoque global, manteniendo los principios históricos que han caracterizado a ambas comunidades educativas.

El proceso de integración se desarrollará de manera gradual durante tres años académicos. Iniciará en agosto de 2026 con una etapa de transición en la que ambos colegios continuarán operando de forma independiente y sin cambios en su funcionamiento. La integración progresiva comenzará en el periodo 2027–2028 y se proyecta que finalice en agosto de 2029, cuando se consolide un solo colegio plenamente integrado.

La Dirección General del proceso estará a cargo del Dr. Juan Antonio Casas Pardo, quien lideró el diseño de la integración. Durante la transición, cada institución mantendrá a su rector y equipos directivos actuales.

Las fundaciones informaron además que habilitaron un documento de preguntas frecuentes y canales de comunicación dirigidos a las familias, con el objetivo de resolver inquietudes y acompañar a la comunidad educativa durante cada fase del proceso.

Con esta decisión, el Gimnasio Marymount Campestre busca proyectar hacia el futuro el legado educativo del Gimnasio Campestre y del Colegio Marymount, reforzando su apuesta por la formación académica y humana en el país.