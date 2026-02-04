Cambio Radical plantea al CNE que otras listas del Pacto serían ilegales tras revocatoria en Valle

El partido de oposición Cambio Radical solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) revisar la legalidad de varias listas a la Cámara de Representantes inscritas por el Pacto Histórico en distintas circunscripciones.

Y es que aseguran que deberían aplicarse los mismos criterios con base en los cuales se revocó la lista en el Valle del Cauca, por haber superado el tope del 15 % de votación en la elección inmediatamente anterior, en el 2022, y haberse coaligado nuevamente con la Colombia Humana para el 2026.

Pidieron revisar la legalidad de las circunscripciones de Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo y la circunscripción internacional.

Según Cambio Radical, “las listas presentadas por el Pacto Histórico exceden el tope de 15 % de los votos válidos en la elección inmediatamente anterior dentro de la respectiva circunscripción, lo que constituiría una causal de revocatoria de la inscripción conforme al mandato constitucional”.

El partido de oposición advirtió que, tras la decisión que se tomó en el Valle del Cauca, “no aplicar la misma medida en las demás circunscripciones donde se superó el mismo tope sería una vulneración al principio de igualdad y al debido proceso ante la ley electoral”.