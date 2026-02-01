Internacional

Trump cree que Cuba buscará un “trato” con Estados Unidos y la isla volverá a ser “libre”

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato”, aseguró el mandatario Donald Trump.

Donald Trump. EFE / EPA / Francis Chung / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado 1 de febrero que Cuba buscará un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla “volverá a ser libre”.

El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, aseguró el mandatario.

El republicano subrayó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando” desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

También agregó que Sheinbaum fue “muy buena” porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla.

El Gobierno cubano calificó de “fascista” la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano.

