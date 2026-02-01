Transportadores de Colombia y Ecuador protestarán en la frontera; piden frenar la guerra comercial

Puente Internacional de Rumichaca

En medio de la entrada en vigencia de las medidas arancelarias adoptadas entre Colombia y Ecuador, que han generado congestión en los pasos fronterizos, incertidumbre en la cadena logística y preocupación por el impacto económico y de seguridad en la zona de frontera, gremios transportadores anunciaron una movilización en exigencia a ambos gobiernos de activar rutas diplomáticas,

En la zona de frontera aún se registran largas filas de vehículos para el paso de mercancías, transportadores advierten afectaciones directas por la reducción del flujo de carga y el riesgo de que productos como el arroz migren hacia rutas ilegales de contrabando.

“Estamos saliendo unos y entrando otros, haciendo las últimas transacciones, prácticamente aprovechando que era el último día laborable. Se solicitó a la DIAN un servicio extraordinario y aún continúan pasando algunos vehículos con carga, pero el Ecuador ya expidió la resolución donde cobra el 30 % como tasa de servicios aduaneros, mientras que en Colombia todavía no ha salido el decreto. Esto genera una incertidumbre enorme para el sector transportador”, afirmó Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño.

Ante este panorama, transportadores de ambos países se unieron y anunciaron una movilización binacional en la frontera como un llamado urgente al diálogo entre los gobiernos.

“Queremos que los dos gobiernos nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata donde colombianos y ecuatorianos vamos a converger en el puente internacional de Rumichaca. Es inaudito que en el marco de la Comunidad Andina, siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor forma y la más rápida es solucionar esto por la vía del diálogo”, advirtió Romo.

La convocatoria a la denominada Marcha por la Dignidad Fronteriza tiene como propósito concentrar a más de mil camioneros y transportadores de cada lado de la frontera el próximo martes 03 de febrero. En Ipiales, la concentración será a las 8:00 de la mañana y la movilización llegará hasta el Puente Internacional de Rumichaca, donde se espera el encuentro con transportadores y comerciantes ecuatorianos.