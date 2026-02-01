Histórica designación: una mujer lidera por primera vez las operaciones logísticas del Ejército

Por primera vez en su historia, el Ejército Nacional de Colombia designó a una mujer militar de Arma al frente de las operaciones logísticas de toda la institución. La mayor María Fernanda Martínez Parra asumió el mando del Comando de Operaciones Logísticas N.° 1, marcando un hito en el fortalecimiento del liderazgo femenino dentro de las filas.

Con 17 años de servicio, la oficial ha construido su trayectoria en distintas regiones del país, con experiencia en departamentos como Valle del Cauca, Guaviare, La Guajira y Cundinamarca.

Contaron desde el Ejército, que a lo largo de su carrera, ha demostrado liderazgo, disciplina y compromiso con el cumplimiento de la misión constitucional.

“Me siento muy orgulloso porque mi hija es honesta, responsable, buena hija”, afirmó su padre, Jimmy Martinez.

¿Qué hace el Comando de Operaciones Logísticas?

El Comando de Operaciones Logísticas N.° 1 cumple una función estratégica al garantizar el apoyo a tiempo a las tropas que están desplegadas en el territorio nacional.

Sus responsabilidades incluyen los procesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución de recursos, así como otras tareas esenciales que permiten la continuidad y eficacia de las operaciones militares.

Durante el acto de transmisión de mando, la mayor Martínez Parra estuvo acompañada por sus familiares y personas cercanas, quienes fueron testigos de ese logro que representa no solo un avance en su carrera profesional, sino también un paso significativo para la participación de las mujeres en el Ejército.