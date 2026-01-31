Parque Blas de Lezo reabre las puertas  

En medio de una emotiva jornada al ritmo de las notas de fandango, del porro y con más de 50 bailarines, la comunidad de Blas de Lezo, el tradicional “barrio querido”, volvió a congregarse en su principal punto de encuentro familiar y de connotación religiosa: el emblemático Parque de La Virgencita.

El espacio, cuyas obras de transformación se iniciaron el 15 de septiembre de 2025, desde la visión de gobierno del alcalde Dumek Turbay por recuperar uno de los espacios más representativos de los cartageneros, volvió a abrir sus puertas cargado de todo el simbolismo y la tradición que representa para los ‘blacheros’, como cariñosamente, se hacen llamar los moradores del barrio.

La comunidad, en solo cuatro meses, fue testigo de la transformación integral de una zona que se encontraba sumida en avanzado estado de deterioro y que hoy recupera su brillo y esplendor.

El de La Virgencita (en Blas de Lezo) se constituye así, junto al Parque Centenario (Centro Histórico) y Flanagan (en Bocagrande), en el tercero de los parques transformados por el alcalde Dumek Turbay Paz, como parte de las obras que muy pronto también serán culminadas en otros espacios icónicos de la ciudad como el Reloj Floral y el Parque Apolo.

Ello, enmarcado en el proyecto distrital “Recuperación de Parques”, una estrategia que tiene como objetivo modernizar y revitalizar diferentes espacios públicos de la ciudad, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los cartageneros.

La transformación del Parque de La Virgencita, en Blas de Lezo, fue liderada desde la administración de alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM). Hoy, como lo merece, la comunidad disfruta de un espacio lleno de vida, seguro y con condiciones modernas, sin perder el valor cultural y devocional que lo caracteriza.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a importancia de las obras de transformación del tradicional Parque de la Virgencita, en Blas de Lezo, una comunidad anclada en el corazón del mandatario de los cartageneros.

“Para nadie es un secreto que amo a Blas de Lezo. Es un barrio que quiero, donde tengo muchos amigos y que ha sido parte fundamental de muchos capítulos de mi vida como ciudadano y gobernante. Aquí celebré mi victoria electoral como alcalde de Cartagena, por lo que ahora con el mismo honor y felicidad es importante para mí haber liderado la renovación de su corazón barrial. Mi familia, mi amada Lili y yo somos devotos de la Virgen del Carmen; y ahora tiene el recinto que merece la Patrona y todos los blacheros”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Ahora la tarea es de los residentes de todos los cartageneros. Blas de Lezo debe convertirse, más allá de ser reconocido por ser cuna de deportistas, de músicos y de grandes profesionales y de gente pujante, en una comunidad veedora, alerta e interesada en cuidar lo suyo, en no dejar que el vandalismo, el amor por el caos y los amigos de lo ajeno dañen este hermoso parque. De nuestra parte, el Distrito seguirá en el barrio recuperando calles e interviniendo más escenarios para el disfrute de todos”.

El acto oficial, con la presencia de diversos invitados, contó con un gran baile de porro y fandango a cargo de la Súper Banda de Colomboy y la banda Nueva Generación de Chochó, junto a más de 50 bailarines tradicionales, quienes pusieron a bailar a la comunidad del barrio Blas de Lezo.

Sobre la transformación de un ícono de ciudad

En el caso del Parque de La Virgencita, las obras abarcaron un área de intervención de 2.091 m² junto con 267 m² de zonas verdes, para el beneficio y completo disfrute de más de 750 personas que suelen acudir a ese tradicional espacio.

Se llevó a cabo la recuperación integral del parque, en la cual la comunidad solicitó el componte de la figura de la Virgen del Carmen, como eje central, en torno a la fe católica del barrio.

Se desarrolló construcción de un quiosco, la revitalización de áreas verdes, la instalación de nuevo mobiliario urbano y parque infantil, pensado para el disfrute de niños y familias.

Las obras también incluyeron la reconstrucción de rampas, pisos, senderos y accesos, instalación de mobiliario urbano y parque infantil, además de un nuevo sistema de iluminación, redes eléctricas e hidráulicas.

Tannis Puello Miranda, gerente de Espacio Público y Movilidad, también se refirió a la importancia de esta nueva obra materializada para la ciudad.

“Hoy entregamos a la comunidad el renovado Parque de la Virgencita, un espacio que simboliza la fe, el encuentro y la memoria colectiva. Bajo la protección de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Blas de Lezo, este parque ha reunido por años a sus devotos y a las comunidades vecinas, siendo testigo de importantes hitos de nuestra ciudad. Y ahora queda listo para seguir construyendo recuerdos y fortaleciendo el tejido social”, destacó Puello.

Tradición religiosa y trasfondo social del Parque de La Virgencita

La Alcaldía Mayor de Cartagena destaca que estas obras no solo representan una mejora física, sino también un aporte significativo al bienestar social, a la seguridad ciudadana y al fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

El Parque de la Virgencita es reconocido no solo por el fervor que gira en torno a la figura de la Virgen del Carmen allí presente, sino también por ser asociado como un epicentro familiar para los fundadores del barrio.

El espacio, aunque visitado todo el año, cobra mayor relevancia durante las festividades de la Virgen del Carmen, como punto obligatorio de peregrinación para la comunidad.

El maestro Óscar Noriega Sarmiento, escultor y restaurador encargado de darle vida a la escultura de la Virgen del Carmen, destacó que las labores desarrolladas contaron con el acompañamiento y aprobación de los vecinos de Blas de Lezo.

“Se hizo una escala 1 a 1, guardado toda la semejanza, porque connota algo que va mucho más allá de una figura. Se hizo a escala exacta, con estructura, moldes y contramoldes y se procedió a la elaboración y fundición de la escultura que hoy podemos apreciar. Para mí, fue todo un honor porque es un ícono de la ciudad, un ícono del barrio, de todos los cartageneros”, destacó el escultor Noriega.