Más de 100 colombianos deportados de EEUU llegaron a Bogotá en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial

Con esta misión, la FAC completa 59 vuelos humanitarios

La Fuerza Aeroespacial (FAC) realizó un nuevo vuelo humanitario en apoyo a la Cancillería para el transporte de connacionales desde Estados Unidos hacia Colombia. La operación se cumplió el 29 de enero de 2026, con una aeronave Boeing 737-700 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

El vuelo cubrió la ruta Bogotá – Alexandria (Louisiana) – Bogotá, movilizando 109 pasajeros(90 hombres y 19 mujeres) y 310 kilogramos de carga, con un tiempo total de vuelo de 11 horas y 13 minutos.

Con esta misión, la FAC completa 59 vuelos humanitarios, en los que ha transportado 6.047 pasajeros, movilizado 30.802 kilogramos de carga y acumulado 663 horas y 2 minutos de vuelo, consolidando su apoyo logístico y humanitario a los procesos de repatriación y asistencia a colombianos en el exterior.

